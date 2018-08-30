بالصور.. 120 يومًا لتأهيل وادي عرعر تنمويًا وبيئيًا

المواطن - الشمالية

وقف وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية المكلف محمد بن سلطان بن جريس اليوم الخميس على خطة تأهيل وادي عرعر تنمويًا وبيئيًا.

وأوضح وكيل إمارة الحدود الشمالية أن توجيهات الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية تؤكد على أهمية معالجة الوضع البيئي في المنطقة وتنفيذ الخطة التأهيلية التنموية البيئية للأودية والمحميات الطبيعية بالشكل الأمثل، إضافة لدراسة سبل حماية المراعي الطبيعية من التصحر والتلوث أيًا كان مصدره، للحفاظ على الموارد البيئية والمقدرات الطبيعية بالمنطقة.

ويأتي هذا في إطار رؤية 2030 التي تستهدف تحقيق استدامة بيئية للحد من التلوث بمختلف أنواعه، ومقاومة التصحر بتنمية الغطاء النباتي والاستثمار الأمثل للموارد المائية المعالجة.

وأكد ابن جريس أن توجيهات أمير منطقة الحدود الشمالية شملت الشخوص ميدانيًا على خطة تأهيل وادي عرعر تنمويًا وبيئيًا تحت إشراف إمارة منطقة الحدود الشمالية، بمشاركة الأمانة، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وفرع وزارة النقل، وفرع وزارة الصحة، وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المنطقة، والتأكد من سير الخطة بالشكل الأمثل وفي الفترة الزمنية المحددة التي تبلغ 120 يومًا من تاريخ التدشين للخطة.