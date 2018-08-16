بالصور.. 17 مستشفى و180 مركزاً صحيًّا بمكة جاهزة لاستقبال الحجاج

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة المكرمة

أكملت إدارة المشاريع والشؤون الهندسية بصحة منطقة مكة المكرمة استعداداتها بتجهيز وتشغيل المرافق الصحية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ حسب الخطة الزمنية التي أُعدت منذ وقت مبكر.

وذكر المهندس خالد الثبيتي مساعد مدير عام الشؤون الصحية للمشاريع بصحة منطقة مكة المكرمة أن الخطة شملت أعمال النظافة والصيانة غير الطبية والصيانة الطبية وذلك لعدد (9) مستشفيات بمكة المكرمة و(8) مستشفيات بالمشاعر المقدسة ومجمع الطوارئ بالمعيصم وأكثر من (180) مركزاً صحيًّا بمكة والمشاعر وذلك بما يفوق (6500) عامل وفنيي من الشركات المتعاقدة تحت إشراف الكوادر الهندسية بجميع المرافق.

وأبانت صحة مكة المكرمة بأن الإدارة نفذت العديد من المشاريع التطويرية والتي تساهم في الارتقاء ببيئة العمل لتقديم الخدمة الصحية على الوجه الأمثل وتوزيع متطلبات السلامة في مستشفيات المشاعر المقدسة من قبل مختصي السلامة وتوزيعها علي جميع المستشفيات وبمشاركة المختصين بإدارة الحج والعمرة.