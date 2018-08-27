بالصور.. 2,5 مليون وجبة وعبوة ماء لضيوف الرحمن بالمدينة المنورة

المواطن - المدينة المنورة

وأوضح المشرف العام للمشروع فايز بن طالب الأحمدي أن إجمالي الوجبات الغذائية التي سيتم تقديمها لضيوف الرحمن ضمن المشروع تبلغ مليون وجبة, إضافة إلى مليون ونصف عبوة مياه خلال موسم الحج هذا العام, وذلك ضمن البرامج الموسمية التي تُنفّذها الجمعية لإكرام ضيوف الرحمن.

وأفاد بأن المواقع المخصصة لاستقبال القادمين إلى المدينة المنورة تشهد إقبالاً كبيراً من الحجاج, حيث تم توزيع أكثر من ١٠٠ ألف وجبة على الحجاج في المواقع المخصصة بالمدينة المنورة منذ وصولهم من مكة المكرمة بعد أدائهم مناسك الحج وتشمل موقعاً على طريق الهجرة الذي يربط بين المدينة المنورة ومكة المكرمة, ومخيم الضيافة الذي يبعد عن المدينة المنورة ١٧٠ كيلومتراً, إضافة إلى مهام التوزيع في ساحات المسجد النبوي الشريف.

وبيّن الأحمدي أن الجمعية قدّمت خلال الأعوام السابقة العديد من المشروعات الخيرية التي نالت استحسان قاصدي المسجد النبوي الشريف، واستطاعت عبر مشروعاتها المختلفة التي أشرف على تنفيذها كوادر مؤهلة ومدربة على مرونة التعامل مع مختلف الثقافات واللغات، داعياً الخيّرين والموسرين وأفراد المجتمع لاغتنام شرف الزمان والمكان ودعم برامج وخدمات الجمعية؛ من أجل إكرام ضيوف الرحمن، والإسهام في رسم الصورة المشرفة لأبناء الوطن في نفوس قاصدي طيبة الطيبة.

وأضاف أن المشروع يعمل فيه 150 كادراً تم تأهيلهم لتنفيذ أعمال تعبئة وتوزيع الوجبات, منهم 100 فرد يقومون بعملية تجميع عناصر الوجبة عبر الماكينات الخاصة لتعبئة الوجبات وتجهيزها، وكذلك 40 موزعاً يقومون بتوزيع الوجبات على الزائرين والحجاج، إضافة إلى 10 موظفين للإدارة والإشراف.