بالصور.. 250 معلماً ومعلمة ينهون برنامج اللغة الإنجليزية بجامعة الأمير سلطان

المواطن - الرياض

أنهى (250) معلماً ومعلمة بالتعليم العام دورة في اللغة الإنجليزية بجامعة الأمير سلطان دامت شهرا ضمن برنامج التطوير المهني التعليمي الصيفي الذي يشرف عليه المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بوزارة التعليم.

وأعرب مدير جامعة الأمير سلطان الدكتور أحمد بن صالح اليماني ـ الذي كرم المتدربين في كلمة وجهها للمشاركين عن سعادة الجامعة بإتاحة فرصة المشاركة في هذا البرنامج المهم الذي يرمز إلى التكامل والتعاون بين الأسرة التعليمية ممثلة بشقيها التعليم العام والتعليم العالي تحت مظلة وزارة التعليم، مضيفا أن البرنامج يعد مساهمة من الجامعة في دعم جهود حكومتنا الرشيدة ممثلة في مقام وزارة التعليم لتحسين مخرجات قطاع التعليم ورفع كفاءة المنظومة التعليمية التي يتكامل فيها الأداء بين شقي العملية: التعليم العام والتعليم العالي، ما يضمن استمرار النهضة غير المسبوقة التي تشهدها المملكة بشكل عام وقطاع التعليم بشكل خاص بما يتوافق مع تطلعات رؤية المملكة 2030 الطموحة.

تم ذلك بحضور المشرف العام على برنامج التطوير المهني التعليمي الدكتور محمد بن سعود المقبل والمهندس إبراهيم بن عبدالله الغملاس مدير مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة.

وأكد الدكتور اليماني على دور جامعة الأمير سلطان في خدمة المجتمع؛ كونها نشأت بمبادرة من أهالي مدينة الرياض وفي مقدمتهم مبدع الفكرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حينما كان أميرا لمنطقة الرياض ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم ـ المظلة النظامية للجامعة ـ وذلك فرحا بعودة الأمير الراحل سلطان بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ من رحلته العلاجية عام 1418، فهي تفخر بأنها أول جامعة أهلية خيرية بالمملكة، وتفخر بأنها فتحت النافذة الأولى على التعليم الجامعي الأهلي بهدف تقديم تعليم جامعي نوعي.

وأضاف أن الجامعة التي تفخر بأنها بذرة من البذور التنموية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز استطاعت ـ بدعم ومساندة وزارة التعليم, وبمتابعة مباشرة من صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف نائب رئيس مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم ورئيس مجلس أمناء الجامعة ـ أن تسابق عجلة الزمن وتحقق ما حققته أفضل الجامعات من نجاح، مدللاً على ذلك بمستوى خريجي الجامعة الذين أثبتوا تميزهم بشهادة سوق العمل.

من جانبه عبر المشرف العام على برنامج التطوير المهني التعليمي الدكتور محمد بن سعود المقبل عن شكره للجامعة على سرعة استجابتها للبرنامج، حيث أن البرنامج يعبر عن الترابط بين الجامعات السعودية والوزارة والتعاون في دعم مسيرة البناء في بلدنا الغالي وفق رؤية المملكة 2030. وقد لمسنا من خلال متابعتنا مع الزملاء والزميلات المشاركين مدى استفادتهم من هذا البرنامج.

الجدير بالذكر أن فكرة مشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية كانت قد أطلقتها وزارة التعليم ممثلة بالمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي مواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، لتحقيق الاستثمار الأمثل لأوقات شاغلي الوظائف التعليمية خلال الإجازة الصيفية، ودعماً لتوجهات الوزارة في تحسين مخرجات التعليم.