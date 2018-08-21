بالصور.. 26 ألف هدية من أمانة مكة لحجاج بيت الله الحرام

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - مكة

نظمت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية، وبمشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية، حملة تطوعية لخدمة حجاج بيت الله الحرام هذا العام.

وشارك في هذه الحملة فريق (رؤية) التطوعي، حيث تم خلال الحملة توزيع 26 ألف هدية على الحجاج وتشتمل على بعض المستلزمات من مظلات واقية لأشعة الشمس وسجاجيد للصلاة وعبوات مياه معدنية وكتيبات توعوية وإرشادات صحية بعدة لغات داخل مناطق المشاعر المقدسة.

وتهدف هذه الحملة إلى تفعيل الدور الاجتماعي لشباب وشابات المملكة وإبراز دورهم في مبادرات الأعمال التطوعية لخدمة زوار بيت الله الحرام وتجسيدًا لبرامج المسؤولية الاجتماعية التي تقدمها الأمانة تحقيقًا لتطلعات المملكة نحو تحقيق رؤية 2030.

من جهته، أشاد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالأمانة، المهندس رائد عبدالله سمرقندي، بالمتطوعين الذين تطوعوا بوقتهم وجهدهم من أجل خدمة الحجاج وتوظيف طاقاتهم وجهودهم ومهاراتهم وتخصصاتهم في مجال العمل التطوعي، داعيًا جميع المتطوعين باستشعار عظم المسؤولية تجاه ضيوف الرحمن الذين تتشرف المملكة العربية السعودية بخدمتهم.

وأضاف أن هذه المبادرة شملت مشاركة 60 شابًّا وشابة من فريق “رؤية” للعمل التطوعي، موضحًا أن إدارة الخدمات الاجتماعية بالأمانة ترحب بجميع الفرق التطوعية الراغبين بخدمة زوار بيت الله الحرام.