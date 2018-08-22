بالصور.. 66 شاشة تنقل صورًا حية ومباشرة لحركة الحجيج في منشأة الجمرات

المواطن - المشاعر المقدسة

تنقل غرفة المراقبة والتحكم بمنشأة الجمرات، التي تشرف عليها قوات الطوارئ الخاصة والجهات المساندة لها، عبر 66 شاشة منتشرة في أرجائها، صورًا حية ومباشرة لحركة الحجيج وتنقلاته بين مرافق المنشأة منذ قدومهم من مشعر مزدلفة لرمي جمرة العقبة في يوم النحر حتى نهاية أيام التشريق الثلاثة.

ويتناوب أكثر من 50 ضابطًا وضابط صف على مدار الساعة لمتابعة دخول الحجاج إلى المنشأة ومراقبة مداخلها ومخارجها والمسارات المؤدية إليها والخارجة منها، إضافة إلى الأنفاق المؤدية لمنطقة الشعيبين، وأنفاق العزيزية، بحسب وكالة “واس”.

وأوضح قائد مركز المراقبة والتحكم منشأة الجمرات المقدم خالد العتيبي أن العمل يدار في الغرفة من خلال 8 مقسمات رئيسية موزعة بين البدروم والسلالم الكهربائية والأدوار الأربعة وأنفاق الشعيبين والعزيزية تجلب صورها من 512 كاميرًا موزعة على أجزاء المنشأة والمناطق المحيطة بها كافة، مبينًا أن قوة الطوارئ الخاصة تدير هذه المنشأة إدارة لصيقة ومباشرة على مدار 24 ساعة، والتواصل مع مندوبي الجهات المشتركة من خلال توجيه الرسائل التحذيرية وعكس الصورة للقادة الميدانيين وتمرير البلاغات للحالات الإنسانية واتخاذ التدابير وإيجاد اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والصحية والخدمية لتلبية احتياجات ضيوف الرحمن.