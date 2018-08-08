بالصور.. 7 أوراق عمل في لقاء قادة وقائدات المدارس بتعليم عسير

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

شهد مدير عام التعليم في منطقة عسير، جلوي آل كركمان، صباح أمس الثلاثاء، انطلاق فعاليات اللقاء العام لقادة وقائدات المدارس بفندق قصر أبها، وذلك في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد وبحضور أكثر من 800 قائد وقائدة.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من أوراق العمل، الأولى بعنوان “الشؤون المدرسية بين الواقع والمأمول” قدمها مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية عبدالرحمن عوضة، والثانية بعنوان “قيادة التغيير” قدمتها رئيسة قسم القيادة المدرسية سعدى العمري، وتناول مدير إدارة النشاط الطلابي خالد الشهري في الورقة الثالثة “مشروع تطوير ساعة النشاط”.

أما الورقة الرابعة فتضمنت “الميزانية التشغيلية” قدمها مدير الشؤون الإدارية والمالية تركي البكري، فيما استعرضت مشرفة المقررات حليمة جابر في الورقة الخامسة “إضاءات في نظام المقررات”، وتطرقت مديرة مركز عسير للتميز فاطمة أبو ملحة في الورقة السادسة إلى “القائد وتمكين التميز”، أما الورقة الأخيرة فكانت بعنوان “المجلس الاستشاري” قدمها نائب المجلس أحمد إبراهيم.

واختتم اللقاء بكلمة لمدير عام التعليم جلوي آل كركمان، تحدث فيها عن دور قادة وقائدات المدارس في تحقيق رؤية المملكة 2030، وأهمية القيادة المدرسية الفاعلة، وتلا ذلك نقاش مفتوح لعدد من الموضوعات والمقترحات.

يذكر أن اللقاء عمل على تنظيمه المجلس الاستشاري للقيادة المدرسية وإدارة العلاقات العامة.