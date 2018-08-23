بالصور.. 9 محطات لقطار المشاعر تستقبل آلاف الحجاج لرمي الجمرات

بالصور.. 9 محطات لقطار المشاعر تستقبل آلاف الحجاج لرمي الجمرات

2018/08/23
الساعة 6:51 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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بعثة المواطن - أحمد المسعود - المشاعر المقدسة

واصل قطار المشاعر، اليوم الخميس، نقل حجاج ضيوف الرحمن من كافة المحطات المحددة لـ صعود الرحلات.

وساهم قطار المشاعر في توفير الوقت والجهد على ضيوف الرحمن من خلال نقلهم من وإلى الجمرات حيث ينقل القطار آلاف الحجاج في دقائق فقط لكافة المشاعر المقدسة وسط تنظيم وانسيابية متكاملة.

ووثقت “المواطن” بالصور توجه الحجاج لمحطات القطار بدلاً من السير على الأقدام ، حيث يقوم القطار بتيسير وتسهيل ونقل ما لا يقل عن 360 ألف حاج بين 9 محطات تغطي كل أرجاء المشاعر المقدسة.

 


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