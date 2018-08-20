بالفيديو.. آل الشيخ في خطبة عرفة: يومكم هذا من مواسم التوبة ومن مواطن المغفرة

بالفيديو.. آل الشيخ في خطبة عرفة: يومكم هذا من مواسم التوبة ومن مواطن المغفرة

2018/08/20
الساعة 1:17 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - مكة المكرمة

قال إمام وخطيب المسجد النبوي وخطيب يوم عرفة الدكتور الشيخ حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ في خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة: إن يومكم هذا من مواسم التوبة ومن مواطن المغفرة.

فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنوا ثم يباهي بهم الملائكة كيف لا، كيف لا وهذا يوم عظيم أنزل الله فيه قوله { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا}.

فعندها كملت الأخلاق وتمت الشريعة المشتملة على الفضائل العالية والمحاسن الشريفة.

 

 


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