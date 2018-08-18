بالفيديو.. أتراك يهشمون هواتفهم الآيفون اعتراضًا على العقوبات الأميركية

المواطن - محمود نبيل - ترجمة

لم يجد الأتراك وسيلة للتعبير عن الأزمات الاقتصادية التي ألمّت ببلادهم نتيجة لسياسات رئيسهم رجب طيب أردوغان، أغرب من تهشيم هواتفهم الآيفون وبث مقاطع لذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب ما أبرزته مجلة نيوز وييك الأميركية، فإن العديد من النشطاء الأتراك أعربوا عن عدائهم للعقوبات التي أصدرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد أنقرة، على خلفية اعتقالها لأحد القساوسة خلال الفترة الأخيرة، وذلك عن طريق تهشيم هواتفهم الآيفون باستخدام البنادق والمطارق.

أبدت المجلة الأميركية اندهاشها من الطريقة التي حاول من خلالها الأتراك الموالين للرئيس أردوغان التعبير من خلالها عن ضيقهم بشأن الأوضاع الاقتصادية، والتي كانت نتيجة طبيعية لهبوط سعر الليرة في مواجهة الدولار خلال الأيام القليلة الماضية.

ويخوض رجب طيب أردوغان مناورة سياسية غير مدروسة على المستوى الدبلوماسي، لاسيما وأنه يسعى للعداء مع الولايات المتحدة والتي كانت تعتبر أنقرة منذ سنوات طويلة واحدة من أهم حلفائها في منطقة الشرق الأوسط، غير أن المراهقة السياسية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد تضع بلاده في أزمات سياسية جديدة.

ويحاول رجب طيب أردوغان استخدام الملفات السياسية التي تخوضها بلاده لتكون أداة في يد حكومته من أجل التغطية على الأداء الاقتصادي الهزيل لأنقرة منذ إعادة انتخابه كرئيس للبلاد في يونيو الماضي.

القس الأميركي أندرو برانسون والذي يحاكم في سجون رجب طيب أردوغان، يواجه تهم التجسس وارتكاب جرائم لصالح المعارض التركي فتح الله غولن وحزب العمال الكردستاني، حسب ما ذكرته المحكمة في إزمير.

Sosyal medyada ABD'yi protesto için tekbir eşliğinde balyozla iPhone parçalanan bir video paylaşıldı. "Bu reis için, bu Abdülhamit Gül için, bu Süleyman Soylu için" diyerek iPhone'ların parçalandığı videonun sonunda çalan başka bir iPhone zil sesi dikkat çekti. pic.twitter.com/CTcLaYsZfx — dokuz8HABER (@dokuz8haber) August 15, 2018