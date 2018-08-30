بالفيديو.. أسد يفترس يد مروضه في سيرك بموسكو

هاجم أسد مدربه أليكسي ماكارينكو، في سيرك موسكو الكبير، أثناء تدريبات خاصة للمشاركة في مهرجان “Idol-2018” مما تسبب في تعرضه للإصابة.
وأعلن مدير سيرك موسكو الكبير، إدغارد زاباشني، أن الحادثة وقعت لدى انتهاء التدريب، عندما غادرت الحيوانات المفترسة ميدان السيرك، والتي تخرج بشكل فردي وبترتيب وعين، وفقًا لقواعد السلامة.
لكن واحدًا من الأسود قرر مهاجمة أسد آخر، في الحلبة، فتم منعه من قبل مساعدي المروض ومنعوه من ذلك، الأمر الذي أغضب ملك الغابة وجعله يهجم على مروضه ماكارينكو، وينشب أنيابه في ساعده. لكن الأسد لم يتمكن من المروض بقوة، لأن المساعدين قاموا برش الماء عليه وأبعدوه عن ماكارينكو.
وأضاف مدير السيرك، أن الحادثة مرت على خير، لحسن الحظ، ولم يصب ماكارينكو بأذى كبير، وأكد الأطباء أن صحة المدرب بخير، وسيتماثل للشفاء في القريب العاجل.
На участника предстоящего Всемирного циркового фестиваля «ИДОЛ-2018» напал лев. Дрессировщик Алексей Макаренко, который вместе со своей супругой Ольгой Борисовой будет участвовать в главном цирковом конкурсе страны, подвергся нападению льва. Инцидент произошел 27 августа в конце репетиции, когда хищники уже покидали манеж. По правилам техники безопасности животных уводят из манежа по одному и в определенном порядке. Но один из львов стал преследовать собрата, когда тот уже зашел в коридор, ведущий к вольерам. Ассистенты вовремя перегородили ему дорогу, чтобы избежать драки между хищниками. И разгневанный подобными действиями лев тут же набросился на дрессировщика Алексея Макаренко. Но, к счастью, травмировал его не сильно: порвал руку. Врачи заверили, что на данный момент здоровью дрессировщика ничего не угрожает. Напомним, что Фестиваль «ИДОЛ» ежегодно проходит в Большом Московском цирке. В этот раз сюда съедутся 130 участников из 13 стран. Более 20-ти ярких неповторимых номеров, прошедших кастинг отборочной комиссии фестиваля. Алексей Макаренко и Ольга Борисова представят на конкурсе Российскую Государственную цирковую компанию с аттракционом хищников «В садах Ривенделла». #бмц #БольшойМосковскийцирк #лев #львы #чп #левнапалнадрессировщика #нападениельва #хищник #идол #участникифестиваля #идол2018 #видеоскамернаблюдения #цирк #опасность #риск #макаренко #борисова #lions #curcus #репетиция