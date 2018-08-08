بالفيديو.. إطلاق الخرائط التفاعلية للحركة المرورية لحج ١٤٣٩

بالفيديو.. إطلاق الخرائط التفاعلية للحركة المرورية لحج ١٤٣٩

2018/08/08
الساعة 7:57 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - مكة المكرمة

تسهيلاً لحركة الحجاج وتوفيراً لأعلى سبل الراحة لخدمة ضيوف الرحمن، قام المرور السعودي بإطلاق الخرائط التفاعلية للحركة المرورية لحج ١٤٣٩ هـ.
وتتضمن الخرائط التفاعلية معلومات تفصيلية عن الحركة المرورية لحج 1439هـ، بما فيها الإرشادات الخاصة بنقل الحجاج بواسطة الحافلات أو السيارات الخاصة والبيانات الصادرة عن الأمن العام فيما يخصهما.
كما يمكن تحميل المخططات والخرائط التي تحتوي على تعليمات حول طريقة استخدام الوظائف المتوفرة في الخرائط التفاعلية كالبحث والطباعة والتجول ضمن الخريطة.

ويمكنكم الاطلاع على الخرائط من خلال زيارة الرابط التالي (هنا)


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