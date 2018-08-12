بالفيديو.. التحالف يستهدف تحصينات الانقلابيين ومخازن أسلحتهم

المواطن - الرياض

نجحت قوات التحالف الدولي لدعم الشرعية في اليمن في استهداف عدد من البؤر التي تحصن فيها الانقلابيون داخل الأراضي اليمنية.

وبثت قناة الإخبارية مقطع فيديو بينت فيه لحظة استهداف التحالف لتجمعات حوثية ومخازن للأسلحة ومعدات عسكرية.