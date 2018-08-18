بالفيديو.. الحجاج اليمنيون: ما قدمه الأشقاء السعوديون لنا يفوق الوصف

المواطن – يحيى العمري

تحدث الحجاج اليمنيون عن المملكة العربية والسعودية والخدمات التي تقدمها والجهود التي بُذلت للحجاج من جميع الأجناس وعن المعاملة الخاصة التي تلقوها.

وقالوا إن هذه المعاملة تفوق الوصف في حسن الاستقبال واللطف والأسلوب الراقي والخدمات الميسرة في جميع أمورهم.

وقال الحجاج اليمنيون عبر قناة “اليمن” الفضائية فور وصولهم إلى مكة المكرمة: إننا التقينا كالإخوة والتعامل كان بسلاسة من المنفذ إلى مكة.

وقال مقدم البرنامج عبدالله الصلاحي في تقريره إن هناك حجاجاً قد تحدثوا إليه بأحاديث كثيرة بشكلٍ عفوي وفطري تفيد في مجملها أن حج هذا العام متميزٌ بما تقدمه وزارة الأوقاف والإرشاد وتعامل الأشقاء في المملكة.

هذا وقد أوضح القاضي الدكتور أحمد عطية وزير الأوقاف والإرشاد اليمني عبر حسابه على تويتر أنه بفضل الله تم تسليم الحجاج اليمنيين باصات نقل حديثة 2019 للمشاعر المقدسة مدعمة بالصور.