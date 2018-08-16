بالفيديو.. الحج منذ عهد المؤسس إلى الملك سلمان.. مسيرة مشرفة

بعثة المواطن - أحمد المسعود - مكة المكرمة

لم يدخر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – أي جهد في خدمة ضيوف الرحمن والعمل على راحتهم فمنذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز – يرحمه الله – تولي المملكة اهتماما بالغا بخدمة ضيوف الرحمن والاعتناء بهم وتوفير سبل الراحة لهم لأداء نسكهم بسهولة ويسر.

ونشاهد في الفيديو المرفق مسيرة الحج في عهود ملوك المملكة العربية السعودية، وتطور المشروعات العملاقة التنموية منذ عهد المؤسس حتى رعاية واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله – ، ولم تنقطع تلك الأعمال بل ما زالت تتواصل باستمرار وسخاء لتعكس واقع التنمية والارتقاء والنهوض الذي تعيشه المملكة العربية السعودية.

وأوضح إبراهيم خضير صانع محتوى الفيديو الذي ترعاه “المواطن” أن مقطع الفيديو سلط الضوء على تطورات مواسم الحج في عهد ملوك المملكة العربية السعودية، حيث نرى أن الواقع يشهد بذلك، ونجده ملموساً في تطوير أعمال ومنشآت كافة الجهات الحكومية والخدمية لتقديم العمل المتميز، والذي ارتقى ولله الحمد في عهد الملك سلمان إلى رؤية تنفيذية حققت مناخا إيجابيا وصحيا في خدمة ضيوف الرحمن.