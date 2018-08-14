بالفيديو.. الرعد والبرق يضربان خميس مشيط صباح اليوم

بالفيديو.. الرعد والبرق يضربان خميس مشيط صباح اليوم

2018/08/14
الساعة 9:17 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - خميس مشيط

شهدت محافظة خميس مشيط، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أجواء رعدية وأمطاراً غزيرة.

ووثق عدد من الأهالي بكاميرا جوالاتهم مقاطع فيديو للرعد والبرق، صباح اليوم، ومشاهد لهطول الأمطار الغزيرة، داعين الله أن يجعلها أمطار خير.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد أصدرت تنبيهاً متقدماً على منطقة عسير، بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات البرد، وقد تؤدي إلى جريان السيول.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد إلى استمرار الحالة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء.


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