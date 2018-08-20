بالفيديو.. الطلعات الجوية متواصلة لرصد الحالة الأمنية في محيط عرفات
طيران الأمن يقدم الدعم اللوجيستي للجهات الحكومية

بالفيديو.. الطلعات الجوية متواصلة لرصد الحالة الأمنية في محيط عرفات

2018/08/20
الساعة 5:06 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أكد القائد العام لطيران الأمن اللواء مهندس حسن زايد آل بسام، أن الطلعات الجوية متواصلة في محيط مشعر عرفات حتى مغادرتهم مع مغيب شمس اليوم ،بهدف متابعة الحالة الأمنية وسط الحجاج، وتقديم الدعم اللوجستي للجهات الحكومية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن،فضلاً عن تقديم الخدمات الإٍنسانية والإٍسعافية
وأشار إلى أن مهام الطيران،تكمن في متابعة حالة الحجاج خلال استقرارهم بالمشعر، ومتابعة الحركة المرورية بعد نفرة الحجيج ومبيته في مزدلفة ثم رمي جمرة العقبة وصولاً إلى أداء طواف الإفاضة في يوم النحر ، ونقل الصورة الواضحة للعالم من سماء مكة المكرمة للمشروعات الضخمة والإمكانات التي سخرتها القيادة الرشيدة لخدمة ضيوف الرحمن.


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