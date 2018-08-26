بالفيديو.. العثور على جمال منحورة مقطوعة الأيدي والأرجل بمكة.. والأمانة تعلق

المواطن - مكة المكرمة

وثّق مواطن من خلال مقطع فیديو التقطه بكاميرا جواله، العثور على أعداد كبیرة من الجمال منحورة بمنطقة صحراوية في جنوب مكة المكرمة.

وأوضح المواطن خلال المقطع أن الجمال المنحورة جرى تقطیع يديها ورجلیها، متوقعاً وقوف بعض المطاعم وراء تقطیع بعض أجزاء تلك الجمال بعد موتها.

بدورها، علقت أمانة مكة المكرمة على مقطع الفیديو، مشیرة إلى أنها تمكنت من التوصل إلى موقع تلك الجمال وتعاملت معها وفقاً للإجراءات الخاصة بمثل تلك الحالات.

وأوضحت الأمانة، في بيان لها، أنها تابعت مقطع الفیديو، ووجهت مراقبین للبحث عن الموقع، مبینة أنه جرى العثور علیه بعد جهود بحث مكثفة على جمال عدة منحورة في منطقة صحراوية خارج النطاق العمراني، وخارج الحدود الشرعیة لمكة المكرمة.

وأشارت إلى أن معدات الأمانة رفعت المخلفات الخاصة بالجمال المنحورة وأتلفتها بالطرق السلیمة والصحیة.

فيديو .. أمانة العاصمة المقدسة: عثرنا على الجمال المنحورة خارج #مكة_المكرمة

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. pic.twitter.com/OEHoEz4PE6 — قبل قليل (@QablQalel) August 25, 2018