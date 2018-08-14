بالفيديو.. الفيصل يوجه رسالة لرجل أمن خلع حذاءه لحاجة مُسنة

بالفيديو.. الفيصل يوجه رسالة لرجل أمن خلع حذاءه لحاجة مُسنة

2018/08/14
الساعة 2:04 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - مكة المكرمة

توجه الأمير خالد الفيصل، أمير مكة المكرمة، بالشكر والتقدير لرجل أمن ساعد حاجة مسنة انقطع حذاؤها ولم تتمكن من المشي بدونه.

وقال الفيصل في مؤتمر صحفي، عقده ظهر اليوم بعد تفقده المشاعر المقدسة، معلقاً على رجل الأمن الذي خلع حذاءه لحاجة مُسنة: “أهنئ هذا الرجل وأسرته ومجتمعه”.

وأضاف الأمير الفيصل خلال المؤتمر أن الحجاج في المشاعر المقدسة يقدمون أفضل نموذج للمجتمع المسلم.

 


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