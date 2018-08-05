بالفيديو.. المصلح: يجوز للمرأة قبول الهدية من رجل أجنبي.. إلاّ في هذه الحالات

المواطن - الرياض

أفتى المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالقصيم الدكتور خالد المصلح، بأنه يجوز للمرأة قبول الهدية من رجل أجنبي، إلا أن يكون موطن ريبة أو سببًا للمنة، موضحًا أن “الأصل إذا أُهدي شيء للإنسان فإنه يقبله ولا حرج في ذلك”.

ورد المصلح على امرأة سألت عن حكم قبول الهدية من الرجل الأجنبي غير ذي المحرم كابن العم مثلاً ضمن برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”؟ حيث قال: “لا بأس بذلك، لكن إن كانت تخشى من شيء فهذه قضايا خاصة استثنائية وإلا فالأصل إذا أُهدي شيء للإنسان فإنه يقبله ولا حرج في ذلك”.

واستدرك في رده على السائلة قائلاً: إلاّ أن يكون موطن ريبة يجلب عليها كلاماً أو يوقعها في إشكال أو أن يكون سببًا للمنة”.

وتابع المصلح أن الفقهاء قالوا إذا كانت الهدية يتبعها مِنّة فترد، وذكروا أحكامًا، مشيرًا إلى أن الاستثناءات ينبغي أن تُراعى لكنها مقيدة بأحوالها، فإن لم يكن ما يوجب هذا فإنه إذا قبل فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى.