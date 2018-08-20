بالفيديو.. النائب العام: هذا دورنا في موسم الحج

المواطن - مكة المكرمة

كشف النائب العام الشيخ سعود المعجب عددًا من الجوانب والمهام البارزة التي تقوم بها النيابة العامة في موسم الحج.

وقال النائب العام في لقاء أجراه معه مركز التواصل الحكومي إن حكومة خادم الحرمين الشريفين تقوم بتوفير الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن بكفاءة عالية.

ولفت النائب العام إلى أن النيابة العام أنشأت هذا الموسم 33 مقرًا جديدًا لجهات التحقيق والادعاء والإشراف على دور التوقيف في المشاعر المقدسة كما وفرت 174 عضوًا من أعضاء النيابة بخلاف الموظفين من أجل أن تقوم النيابة العامة بدورها المنوط بها.

ما هو دور النيابة العامة في الحج؟ النائب العام الشيخ سعود المعجب يجيب في لقاء أجراه معه مركز #التواصل_الحكومي. @bip_ksa #العالم_في_قلب_المملكة pic.twitter.com/AUw6k3dYOC — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) August 20, 2018