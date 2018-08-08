بالفيديو.. الهلال يعلن التعاقد مع عموري بطريقة مميزة

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الهلال، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تعاقده مع نجم المنتخب الإماراتي والفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، عمر عبدالرحمن عموري، على سبيل الإعارة لمدة عام، بطريقة مميزة للغاية.

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على “تويتر”، مقطع فيديو قصير للعاصمة السعودية عام 1991، ومستشفى الولادة والأطفال بالرياض 20/ 9/ 1991، وهو تاريخ ميلاد عموري، ثم الرياض عام 2000، وجملة “هُنا بدأت القصة”.

وظهر بعد ذلك في الفيديو الذي نشره حساب نادي الهلال الرسمي على “تويتر”، مقر الزعيم في الرياض عام 2018، وجملة “عموري راجع”، في إشارة إلى إنهاء إجراءات التعاقد مع نجم العين الإماراتي.

وقام حساب نادي الهلال الرسمي، بنشر صورة لنجم المنتخب الإماراتي عمر عبدالرحمن عموري بصحبة رئيس مجلس الإدارة، سامي الجابر، وهو يرتدي قميص الزعيم ويوقع على عقود انتقاله.

وكان عمر عبدالرحمن عموري صاحب الـ26 عامًا، قد لعب بين صفوف نادي الهلال بداية من عام 2000 ولمدة 5 سنوات، قبل أن ينتقل إلى العين الإماراتي.