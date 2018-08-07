بالفيديو.. امرأة تقذف مستشار خامنئي بالحذاء على الهواء

المواطن - متابعة

وثق مقطع فيديو متداول ، قيام امرأة من وفد المتظاهرين الإيرانيين أثناء استقبالهم من قبل مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي للتفاوض معهم، بينما تقذف المستشار بالحذاء بعد احتدام المناقشة خلال المؤتمر.

وقالت المرأة لمستشار خامنئي وهي تقذفه بالحذاء: ” هذه رسالة الإيرانيين لمرشدك الدكتاتور”.

يأتي ذلك فيما تعم المظاهرات مختلف المدن الإيرانية تنديداً بسياسات الملالي التي تسببت في إفقار الشعب، وتبديد ثروات البلاد في دعم الميليشيات خارج الحدود.

واليوم دخلت العقوبات الأمريكية ضد إيران حيز التنفيذ في مرحلتها الأولى ضمن سلسلة عقوبات تستهدف إثناء إيران عن برنامجها النووي المثير للجدل.