بالفيديو.. انطلاق منتدى المعلمين الدولي بمشاركة 700 معلم ومعلمة

المواطن - الرياض

انطلق صباح اليوم منتدى المعلمين الدولي برعاية وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى وبحضور 700 معلم ومعلمة.

وقال العيسى: إن وزارة التعليم حرصت على تنظيم منتدى المعلمين الدولي؛ رغبة منها في التعاون بين الأسر التربوية على المستوى الدولي بطرح قضايا تهم كافة الأنظمة التعليمية لنستفيد من التجارب الدولية ونُفيد من تجربتنا السعودية.

وأضاف العيسى أن الحوار الإيجابي والحضاري الذي نتوقع حدوثه خلال جلسات منتدى المعلمين الدولي سيدعم خططنا في وزارة التعليم لدعم قدرات المعلم السعودي وتعميق تجربته العلمية والمهنية، وستتكون لدينا حلقات نقاش إضافية في كل مدرسة سعودية خلال العام الدراسي.

معالي #وزير_التعليم د.أحمد العيسى:

حرصت #وزارة_التعليم على تنظيم #منتدى_المعلمين_الدولي رغبة منها في التعاون بين الأسر التربوية على المستوى الدولي بطرح قضايا تهم كافة الأنظمة التعليمية لنستفيد من التجارب الدولية ونُفيد من تجربتنا #السعودية@itf_moe pic.twitter.com/tRpieavtXE — قناة عين (@iEN_tv) August 27, 2018