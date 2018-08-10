بالفيديو.. بعثة “المواطن” في الحج.. تغطية لجهود الجوازات

المواطن - الرياض

كعادتها كل عام تنفرد صحيفة “المواطن” بتغطية متميزة لموسم الحج من خلال فريق عمل محترف وعلى درجة كبيرة من الخبرة والتأهيل.

وتلقي بعثة “المواطن” في الحج الضوء على جهود رجال الأمن والجهات المختلفة التي تقدم الخدمات لضيوف الرحمن كما توثق بالصور مشاعر الحجيج ولحظاتهم الخاصة في رحاب بيت الله الحرام.

كما وثقت “المواطن” جهود رجال الجوازات وأمن المطارات في استقبال ضيوف الرحمن.