بالفيديو.. تعرف على خدمات رئاسة شؤون الحرمين لذوي القدرات الخاصة في الحج

المواطن - الرياض

سلطت صحيفة “المواطن“، الضوء على جهود الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين لخدمة ضيوف الرحمن، لاسيما ذوي الاحتياجات الخاصة.

وخصصت رئاسة شؤون الحرمين العديد من الخدمات لذوي القدرات الخاصة في الحج، وذلك لتذليل العقبات أمام حجاج بيت الله الحرام، حيث تم تخصيص مجموعة من الأبواب لذوي القدرات الخاصة من ضمن تلك الأبواب باب 68، حيث تم تخصيص مسار خاص لذوي الإعاقة البصرية، وهناك أيضاً خدمة المصحف القارئ بالقلم وغيرها من الخدمات.