بالفيديو.. تعرف على طقس المشاعر المقدسة ومؤشر جودة الهواء

المواطن - واس

أفادت هيئة الأرصاد وحماية البيئة أن مؤشر جودة الهواء اليوم الثلاثاء في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة وجدة، جيد بحسب نشرتها التوعوية المسائية التي تناولت فيها مكونات الهواء بشكل تفصيلي في تلك المناطق.

وبينت الهيئة أن حالة الطقس في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة -بمشيئة الله- سحب رعدية ممطرة، وفي المدينة وجدة صحو إلى غائم جزئي، وتبلغ درجة الحرارة العظمى في مكة المكرمة 44 درجة، والصغرى 32 درجة، ونسبة الرطوبة 15% والرياح شرقية إلى شمالية بسرعة 15 – 38 كيلو مترا في الساعة ، وفي مشعر عرفات بلغت درجة الحرارة العظمى 43 درجة، والصغرى 31 درجة، ونسبة الرطوبة 30%، فيما بلغت في مشعر منى درجة الحرارة العظمى 43 درجة، والصغرى 31 درجة، ونسبة الرطوبة 30% ،وفي مشعر مزدلفة بلغت درجة العظمى 42 درجة والصغرى 30 درجة، ونسبة الرطوبة 30%، مشيرة إلى أن حركة الرياح في المشاعر المقدسة غربية إلى شمالية بسرعة 15 – 35 كيلو مترا في الساعة .

أما في المدينة المنورة فبلغت درجة الحرارة العظمى 41 درجة، والصغرى 31 درجة، ونسبة الرطوبة 5% والرياح جنوبية إلى شرقية بسرعة 15 – 35 كيلو مترا في الساعة، وفي جدة بلغت درجة الحرارة العظمى 40 درجة، والصغرى 30 درجة، ونسبة الرطوبة 35% .