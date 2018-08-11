بالفيديو.. تعرف على مؤشر جودة الهواء والطقس في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة

المواطن - واس

أفادت هيئة الأرصاد وحماية البيئة أن مؤشر جودة الهواء اليوم السبت في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة ، من جيد إلى معتدل بحسب نشرتها التوعوية التي تناولت فيها مكونات الهواء بشكل تفصيلي في تلك المناطق.

وبينت الهيئة أن حالة الطقس – بمشيئة الله – في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة “سحب رعدية ممطرة ” ،والمدينة المنورة ” غائم جزئي “، ودرجة الحرارة العظمى في مكة المكرمة 43 درجة، والصغرى32 درجة، ونسبة الرطوبة 25% والرياح غربية إلى شمالية، وفي مشعر عرفات درجة الحرارة العظمى 40 درجة، والصغرى 31 درجة، وفي مشعري منى ومزدلفة ، درجة الحرارة العظمى 41 درجة، والصغرى 30 درجة، فيما تبلغ نسبة الرطوبة في أرجاء المشاعر المقدسة 50%، و تجاه الرياح غربية إلى شمالية.

أما في المدينة المنورة فدرجة الحرارة العظمى 44 درجة، والصغرى 32 درجة، ونسبة الرطوبة 25% والرياح جنوبية إلى غربية .