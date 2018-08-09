بالفيديو.. تعرف على مؤشر جودة الهواء والطقس في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة

المواطن - واس

أفادت هيئة الأرصاد وحماية البيئة أن مؤشر جودة الهواء اليوم الخميس في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة وجدة، جيد بحسب نشرتها التوعوية التي تناولت فيها مكونات الهواء بشكل تفصيلي في تلك المناطق.

وبينت الهيئة أنّ حالة الطقس في مكة المكرمة، والمدينة المنورة وجدة والمشاعر المقدسة – بمشيئة الله – غائم جزئي، وتبلغ درجة الحرارة العظمى في مكة المكرمة 43 درجة، والصغرى 31 درجة، ونسبة الرطوبة 15% والرياح شرقية إلى شمالية، وبلغت في مشعر عرفات درجة الحرارة العظمى 43 درجة، والصغرى 31 درجة، ونسبة الرطوبة 30%، والرياح غربية إلى شمالية، فيما بلغت في مشعر منى درجة الحرارة العظمى 43 درجة، والصغرى 31 درجة، ونسبة الرطوبة 30%، والرياح غربية إلى شمالية، وفي مشعر مزدلفة بلغت درجة العظمى 43 درجة والصغرى 31 درجة، ونسبة الرطوبة 30%، والرياح غربية إلى شمالية.

أما في المدينة المنورة فبلغت درجة الحرارة العظمى 42 درجة، والصغرى 31 درجة، ونسبة الرطوبة 5% والرياح شمالية غربية، وفي جدة بلغت درجة الحرارة العظمى 41 درجة، والصغرى 31 درجة، ونسبة الرطوبة 35%.