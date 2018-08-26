بالفيديو.. تغطية “المواطن” لجهود وزارة التجارة بالمشاعر المقدسة

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المواطن - الرياض

رافقت صحيفة “المواطن” فرق وزارة التجارة والاستثمار في جولاتها على البسطات المخصصة لبيع السلع التموينية والمنتجات بالمشاعر المقدسة.

وتقوم الفرق الرقابية التابعة للوزارة بالتحقق من توفر المنتجات والسلع التموينية داخل المشاعر المقدسة بالإضافة إلى التحقق من سلامة المنتجات.

وتستهدف جولات وزارة التجارة والاستثمار ضمان توفر المنتجات وجودتها والتحقق من الأسعار، وتاريخ الإنتاج والانتهاء والالتزام بشروط الجودة المطلوبة.