بالفيديو.. تغطية خاصة لـ”المواطن” من داخل مستشفى شرق عرفات

بالفيديو.. تغطية خاصة لـ”المواطن” من داخل مستشفى شرق عرفات

2018/08/18
الساعة 1:07 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - ولاء المطرفي

سلطت صحيفة “المواطن“، بالفيديو الضوء على الخدمات التي تقدمها مستشفى شرق عرفات لضيوف الرحمن بأحدث التجهيزات والتقنيات الطبية العالمية، حيث لا تدخر المملكة جهداً في توفير سبل الراحة للحجج.

ورصدت “المواطن” من داخل مستشفى شرق عرفات، الخدمات الطبية، وغرفة العناية المركزة والتي تضم 52 سريراً، بالإضافة إلى غرفة متكاملة بكافة الأجهزة والتجهيزات على أحدث المستوى، وغيرها من الخدمات.


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