بالفيديو.. تقاطع النيصية يحصد الأرواح في حائل ومخاوف مع بداية الدراسة

المواطن - حائل

تزايدت مخاوف المواطنين في حائل من الحوادث المرورية المتكررة التي تقع في تقاطع النيصية على طريق الخطة والتي تخلف العديد من الوفيات والإصابات.

وأعرب العديد من المواطنين عن قلقهم خاصة مع قرب عودة الطلاب إلى المدارس الأحد المقبل ما يعني أن الطريق سيشهد كثافة مرورية غير عادية.

وطالب المواطنون مرور حائل بالتدخل العاجل لإيجاد الحلول حرصًا على أرواح آلاف الأشخاص الذين يستخدمون هذا الطريق.

وكان الطريق قد شهد حادثًا مروعا مساء الجمعة نتج عنه وفاة واحدة و11 إصابة من عائلتين نتيجة اعتراض مركبة تقودها امرأة على الطريق السريع.