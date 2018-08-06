بالفيديو.. تلقي بأطفالها من الطابق الخامس لإنقاذهم من النيرات فتموت حرقًا

بالفيديو.. تلقي بأطفالها من الطابق الخامس لإنقاذهم من النيرات فتموت حرقًا

2018/08/06
الساعة 4:15 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم, غرائب
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المواطن - متابعة

ضربت أم صينية المثل في العطاء والتفاني حين حاصرتها النيران مع أطفالها داخل شقتها في إحدى البنيات الشاهقة.
الأم قررت أن تضحي بنفسها لإنقاذ فلذات أكبادها فقامت أولاً بإلقاء بطانية للمارة الموجودين في الشارع لاستقبال أولادها عليها، وبدأت في إلقاء أطفالها الواحد بعد الآخر.
وتمكن المارة من التقاط الأطفال جميعًا أما الأم فقد حاصرتها النيران وبالرغم من إنقاذ رجاء الإطفاء لها إلا أنها فارقت الحياة.


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