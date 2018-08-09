بالفيديو.. حقيقة تدفق شلالات المياه من سطح فندق روتانا عمان

المواطن - الرياض

تداول العديد من وسائل التواصل الاجتماعي أخباراً وفيديوهات تُظهر تدفق المياه من سطح فندق روتانا عمان الشهير.

وتبين من البحث عن المقاطع المتداولة أن مقطع فيديو دعائي وليس تسرب مياه من فندق روتانا عمان كما يدعي البعض.

ونشر فندق روتانا عمان توضيحاً عبر حسابه في “تويتر”، أوضح أن المقطع ما هو إلا خدعة بصرية قام بها أحد المهندسين باستخدام مؤثرات بصرية تُظهر شلالاً يتدفق من الفندق في منطقة العبدلي، وذلك في خطوة تهدف للتوعية بأهمية الحفاظ على المياه.

وعلقت سارة عدس من الأردن على مقطع تدفق المياه من أعلى فندق روتانا عمان بقولها: “حملة توعية للحد من هدر المياه باستخدام المؤثرات البصرية على فندق روتانا عمان”.

وقال المهندس اندريه صاحب الفكرة: إن فكرة استخدام المؤثرات البصرية جاءت للتوعية بأساليب وطرق ترشيد المياه حتى يتمكن الأردن، الذي يعد ثاني أفقر دول العالم مائياً، من الحفاظ على هذه الثروة”.

وعلق سمير الجنيد على المقطع بقوله “كانت الإشاعة أن المسبح بأعلى برج فندق روتانا عمان “انخرم” وانسكبت المياه كالشلال، والحقيقة أنها خدعة بصرية بتقنية العرض المرئي للتوعية بأهمية المياه”.

فندق عمان روتانا يصدر بياناً بشأن الفيديو المتداول والذي يوثق تدفق المياه من سطح الفندق. وأوضح بيان الفندق أن أحد المهندسين قام باستخدام مؤثرات بصرية تظهر شلالاً يتدفق من الفندق في منطقة العبدلي، وذلك في خطوة تهدف للتوعية بأهمية الحفاظ على المياه. pic.twitter.com/4tzYMOciRk — إشاعة متداولة (@eshaa3at) August 8, 2018