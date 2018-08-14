بالفيديو.. حقيقة مقطع مواطن يبصق على بريطانية ويضربها بالعقال

المواطن - متابعة

تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعموا أنه لمواطن سعودي يبصق على موظفة بريطانية ويعتدي عليها بالضرب باستخدام ”العقال” بأحد المستشفيات البيطرية بلندن.

وبالبحث عن حقيقة المقطع المتداول تبين أنه يوثق حادثة قديمة وقعت خارج بريطانيا، وأن الشخص المُعتدي الذي ظهر بالمقطع ليس سعودياً، كما أن الموظفة المُعتدى عليها ليست بريطانية من الأساس.

واتضح أن هذا المقطع استغلته بعض الجماعات اليمينية المتطرفة، التي روجت لمشاهدته في بريطانيا لما يصل لأكثر من نصف مليون مرة، وذلك لتدعيم آرائها المتطرفة ضد المسلمين والعرب.

وتبين أن الواقعة الذي تضمنها المقطع ترجع لشهر يوليو من العام الماضي 2017م، بإحدى العيادات البيطرية في الكويت، إذ نشبت مشادة كلامية بين رجل خليجي وموظفي الاستقبال، بسبب مبلغ مالي لعلاج القطة الخاصة به، ليقوم بالبصق على طبيبة أسترالية الجنسية عدة مرات، ثم اعتدى عليها باستخدام العقال، وذلك عند مطالبتها له بالخروج من العيادة.