بالفيديو.. خالد الفيصل رداً على صحفي عراقي: نحن لا نطلب منكم ولا من غيركم شيئاً

المواطن - المشاعر المقدسة

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل أن المملكة لا تألو جهداً في خدمة ضيوف الرحمن، مشيراً إلى أنه رغم النجاح الباهر الذي حققته المملكة خلال موسم الحج الحالي إلا أنه على المستوى الشخصي غير راضٍ تماماً ويطمح للمزيد من النجاح.

ووجه الصحفي العراقي صباح الخزاعي سؤالاً للأمير خالد الفيصل، خلال المؤتمر الصحفي الختامي لموسم الحج الذي عُقد في منى اليوم، حول الدور الذي يجب أن يقوم به الإعلام للتعبير عن شكره لما تقوم به المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، فرد الفيصل مقاطعاً إياه قائلاً: نحن لا نطلب منكم ولا من غيركم شيئاً، نطلب منكم شيئاً واحداً فقط هو أن تسمحوا لنا بخدمتكم.

وكان الأمير خالد الفيصل، قد أعلن اليوم أن إجمالي القوى العاملة في موسم الحج هذا العام بلغ 250 ألف شخص في مختلف القطاعات من بينهم 32 ألف طبيب وممارس صحي في موسم.

ولفت الفيصل إلى أن عدد الحجاج بدون تصريح لم يتجاوز 110 آلاف بعد أن كان في المواسم السابقة أكثر من مليون شخص كل موسم.

وتابع الفيصل: التنسيق بين مختلف الجهات في موسم حج هذا العام لم يسبق له مثيل، مشيراً إلى أن المملكة أعلنت استعدادها لاستقبال الحجاج من جميع دول العالم، وأن دولة قطر منعت القطريين من الحج ومع ذلك وصل بعضهم إلى المملكة.

وأشار سمو أمير منطقة مكة المكرمة، إلى مدى الاستفادة من التقنيات الحديثة في خدمة الحجيج خلال هذا الموسم في مختلف المجالات، وشملت الحجاج المرضى الذي لا يستطيعون التنقل وإتمام المناسك، ومتطلعاً إلى تفعيل الجانب التقني الحديث والأسلوب الذكي في إدارة شؤون الحج، لافتاً إلى أن المشروع المستقبلي لمكة المكرمة سيستخدم أفضل وأحدث الوسائل التقنية.

#عاجل | مداخلة الصحفي العراقي صباح الخزاعي.. والأمير #خالد_الفصيل: نحن لا نطلب منكم ولا من غيركم شيء، نطلب منكم شيء واحد فقط هو أن تسمحوا لنا بخدمتكم.#العالم_في_قلب_المملكة #نجاح_حج_١٤٣٩ pic.twitter.com/lhXKERiHry — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) August 23, 2018