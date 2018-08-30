بالفيديو.. خطوات توثيق عقد الإيجار الموحد

المواطن - الرياض

أوضح برنامج “إيجار” التابع لوزارة الإسكان خطوات توثیق عقد الإيجار الموحد، بین أطرافه، المالك والمستأجر والوسیط العقاري.

ويھدف البرنامج إلى تنظیم عملیة تأجیر العقارات بالمملكة، حیث أوضح مقطع فیديو الخطوات المطلوبة، والتي تتمثل في التأكد من ھوية المستأجر وبیانات العقار المؤجر، والقیمة الإيجارية، إضافة إلى بیانات أخرى أوضحھا الفیديو.

وبعد الانتھاء من إدخال البیانات يتم توثیق العقار من قبل طرفي العقد، المالك والمستأجر، عبر نظام “أبشر”.