بالفيديو.. خطوات توثيق عقد الإيجار الموحد

بالفيديو.. خطوات توثيق عقد الإيجار الموحد

2018/08/30
الساعة 10:28 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
1680
0
طباعة
المواطن - الرياض

أوضح برنامج “إيجار” التابع لوزارة الإسكان خطوات توثیق عقد الإيجار الموحد، بین أطرافه، المالك والمستأجر والوسیط العقاري.

ويھدف البرنامج إلى تنظیم عملیة تأجیر العقارات بالمملكة، حیث أوضح مقطع فیديو الخطوات المطلوبة، والتي تتمثل في التأكد من ھوية المستأجر وبیانات العقار المؤجر، والقیمة الإيجارية، إضافة إلى بیانات أخرى أوضحھا الفیديو.

وبعد الانتھاء من إدخال البیانات يتم توثیق العقار من قبل طرفي العقد، المالك والمستأجر، عبر نظام “أبشر”.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم