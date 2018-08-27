بالفيديو.. خطيب مسجد الحسين: القاهرة اسم من أسماء الله الحسنى

المواطن - القاهرة

أثار مقطع فيديو متداول الجدل في مصر بعدما قال خطيب مسجد مصري إن القاهرة اسم من أسماء الله الحسنى.

ويظهر في الفيديو المتداول الشيخ إسماعيل محمود عيسى إمام وخطيب مسجد الحسين المقابل للجامع الأزهر وسط العاصمة المصرية في خطبة الجمعة الماضية وهو يقول إن القاهرة سميت بهذا الاسم نسبة إلى اسم القاهر وهو أحد أسماء الله الحسنى.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن وزارة الأوقاف المصرية قررت إحالة الشيخ إلى التحقيق والتثبت من صحة المقطع.