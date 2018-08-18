بالفيديو.. رجال الأمن.. عيون ساهرة في خدمة ضيوف الرحمن

المواطن - الرياض

نشرت وزارة الداخلية، عبر حسابها في “تويتر”، مقطع فيديو يرصد جهود رجال الأمن في خدمة ضيوف الرحمن.

ورصد المقطع جهود القيادة الرشيدة في توفير كل ما من شأنه توفير سبل الراحة والأمان لضيوف الرحمن ليؤدوا نسكهم في راحة وسكينة واطمئنان.

رجال الأمن في خدمة ضيوف الرحمن pic.twitter.com/SylmzdiYbq — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) August 18, 2018