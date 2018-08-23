بالفيديو.. روسيا تراهن على الروبوتات العسكرية والبداية هنا

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

واصلت روسيا تقديم مستويات متنوعة من الأسلحة والصناعات العسكرية التي تشتهر بها في العالم، حيث عرضت خلال الساعات القليلة الماضية روبوتاً عسكرياً جديداً قادراً على خوض المواجهات الحربية.

شبكة فوكس نيوز الأميركية سلطت الضوء على إمكانات وقدرات الروبوت العسكري الذي تم الكشف عنه حديثًا في روسيا، وهو إنتاج إحدى أعرق الشركات الروسية.

الشركة المصنعة

وقدمت شركة كلاشنيكوف كونسينر روبوتًا كبيرًا مضادًا للرصاص ظهر في مرحلة التطوير بمعرض الجيش 2018 بالقرب من موسكو ونشر فيديو عن الجهاز على موقعه الإلكتروني.

الروبوت الآلي لا يعتمد على أنظمة الذكاء الاصطناعي أو الإدارة الآلية، حيث يمكن رؤية الكابينة خلف الألواح الزجاجية للإنسان الآلي، حيث يوجد موقع للعنصر البشري للجلوس وتشغيله من الداخل.

رؤية الروس العسكرية

قال فلاديمير ديميترييف من “كلاشنيكوف كونسير” لصحيفة ديلي ميل البريطانية: “ربما كان هذا الروبوت واحدًا من أكثر الموديلات الجديدة إثارة في عام 2018، فهو في الوقت الحالي مجرد عرض للمسار الذي نخطط له”.

وأضاف قائلاً: “نحن ندرك أن هناك آلات روبوتية تعمل بالجرارات وعجلات الدفع، ونحن نفهم أيضًا أنه سيكون هناك طلب على أنظمة متحركة تلقائية مجسمة خلال المستقبل”.

تشارك حوالي 1200 شركة دفاعية وصانعة سلاح روسية في محفل الجيش 2018، حسب ما أوردته ديلي ميل، حيث يُعرض ما يقدر بـ 26،000 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية.