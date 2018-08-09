بالفيديو.. رومارينهو اتحاديًا
في الموسم الجديد

بالفيديو.. رومارينهو اتحاديًا

2018/08/09
الساعة 11:19 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تعاقده مع نجم الجزيرة الإماراتي، البرازيلي رومارينهو دا سيلفا رسميًا، لتدعيم هجوم الفريق الأول لكرة القدم بالعميد في الموسم الرياضي الجديد.

ونشر حساب نادي الاتحاد الرسمي على “تويتر”، مقطع فيديو يضم أهداف رومارينهو ومهاراته، من أجل الترحيب بانضمامه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالعميد، وظهر في نهايته قميص يحمل رقم 9 واسم اللاعب البرازيلي.

ويملك رومارينهو صاحب الـ27 عامًا مسيرة كروية مميزة، لاحترافه في العديد من الأندية، حيث لعب في صفوف ريو برانكو، ساو برناردو، براجانتينو وكورينثيانز، قبل أن ينتقل إلى الدوري القطري من بوابة الجيش.

وفي عام 2017، انتقل المهاجم البرازيلي رومارينهو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة الإماراتي، بعد انتهاء عقده مع الجيش القطري.

وشارك رومارينهو دا سيلفا في بطولة كأس العالم للأندية عام 2017 التي أُقيمت في أبو ظبي، وظهر بمستوى مميز، وكان هدافًا للمونديال بجانب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني.


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