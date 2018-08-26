بالفيديو.. ساما تطلق خدمة المدفوعات الرقمية عبر الهاتف.. هذه أهدافها

بالفيديو.. ساما تطلق خدمة المدفوعات الرقمية عبر الهاتف.. هذه أهدافها

2018/08/26
الساعة 1:31 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، اليوم الأحد، خدمة المدفوعات الرقمية؛ لتسهيل عمليات الدفع والشراء عبر الهاتف الجوال.

ونشرت “ساما”، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو توضيحي للخدمة، موضحة أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلةً بوحدة التحول الرقمي شاركت المؤسسة في تجهيز وإطلاق هذه الخدمة.

وأكدت مؤسسة النقد أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطوير قطاع التجارة الإلكترونية وتمكينه رقميًّا، مبينة أن عملية الدفع تتم من خلال تفعيل خدمة المحافظ الرقمية عبر الجوال.

 

 

 


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