بالفيديو.. سعوديات يمارسن التطعيس في الصحراء

بالفيديو.. سعوديات يمارسن التطعيس في الصحراء

2018/08/29
الساعة 11:33 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن- الرياض

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يرصد مجموعة من الشابات السعوديات يمارسن التطعيس في صحراء المملكة الحارة؛ مما يعرض حياتهم للخطر.

وناشد المغردون الجهات المعنية بوضع حد لهذه الممارسات التي تعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

وتداول مغردون العديد من الروايات والقصص عن مغامرين موهوبين لم تمنعهم موهبتهم وشجاعتهم من الضياع والتيه في صحراء المملكة الشاسعة.

 

 

 


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