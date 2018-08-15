بالفيديو.. شاب يخاطر بحياته لإنقاذ أطفال نشبت النيران في سيارتهم

بالفيديو.. شاب يخاطر بحياته لإنقاذ أطفال نشبت النيران في سيارتهم

2018/08/15
الساعة 11:40 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

تمكن شاب سعودي من إنقاذ عائلة من حريق اشتعل في سيارة بجوار منزلهم، وذلك بإخراج الأطفال من المنزل خوفًا من أن تلتهمهم النيران بشجاعة فائقة.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الشباب يحاولون إخماد حريق اندلع في سيارة بجوار أحد المنازل بالرياض، وقفز أحدهم داخل المنزل وأخرج الأطفال الموجودين داخله واحدًا تلو الآخر.

يذكر أنه لم يتسنَّ لصحفية “المواطن” بدقة تحديد موقع أو توقيت وقوع الحادث.

 


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