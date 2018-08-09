بالفيديو.. صرخة نازحة يمنية لدول التحالف: احسموا حرب الحديدة وأخرجِوا الحوثي

المواطن - الرياض

وجهت امرأة يمنية نازحة في محافظة لحج نصيحة لدول التحالف العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية بسرعة الحسم وتحرير الحديدة من الميليشيات الحوثية وأن لا يسمعوا لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، فهم عون وسند للحوثي على حد قولها.

وتحدثت اليمنية بلهجتها العامية البسيطة ناصحة دول التحالف العربي أجمع أن لا يسمعوا للأمم المتحدة ومجلس الأمن فهم كذابون ويريدون موت المسلمين، ونوهت إلى أن توقيعاتهم وقراراتهم ولقاءاتهم ومبادراتهم كلها “كذب في كذب ولا تُنفذ”.

وتساءلت أين راحت سوريا؟! فقد دمروها والآن يدمرون اليمن، وقالت: احسموا حرب الحديدة وأخرجِوا الحوثي، الأمم المتحدة ومجلس الأمن مع الحوثيين.