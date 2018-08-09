بالفيديو.. طريقة قراءة بطاقة كفاءة على الإطارات باستخدام الجوال

المواطن - الرياض

نشر البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة ”كفاءة” ، مقطع فيديو، يوضح كيفية قراءة بطاقة ”كفاءة” على الإطارات عن طريق الهاتف، وكذلك التحقق من صحة المعلومات عليها.

وذكر الفيديو، أنه يتم إيصال ”البار كود” الموجود على الإطارات بتطبيق ”تأكد” ومن ثم يتم المقارنة بين البيانات المكتوبة على الإطار والبيانات التي ستظهر على شاشة الهاتف.

كما بيَّن كيفية التأكد من المعلومات إذا لم يكن هناك ”بار كود”، منبهًا على ضرورة التبليغ إذا كانت البيانات غير متطابقة.