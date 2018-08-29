بالفيديو.. عجوز ثمانينية تثير الذهول بلياقتها البدنية

المواطن - متابعة

ينصح الأطباء عادة بممارسة الرياضة بانتظام للحفاظ على نمط حياة صحي والحصول على صحة جيدة، وهي ضرورية لجميع الأعمار، ولكل عمر نظام تمرين ملائم له.

ومع ذلك، لكل قاعدة استثناء فهذه المرأة العجوز الصينية التي تبلغ من العمر 80 عامًا ما زالت قادرة على ممارسة التمرينات الرياضية القاسية بشكل جيد، كما لو كانت لا زالت شابة.

ويمكن رؤية العجوز وهي تستخدم العوارض الحديدية بكفاءة كما لو كانت في ريعان شبابها.