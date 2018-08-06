بالفيديو.. عرفات ومنى يسجلان أعلى درجة حرارة بين المشاعر غدًا

المواطن - مكة المكرمة
من المتوقع أن يسجل مشعر عرفات ومشعر منى غدًا أعلى درجات الحرارة بين المشاعر المقدسة.
وبحسب مقطع فيديو بثته هيئة الأرصاد ووكالة واس فإن عرفات ومنى سوف يسجلان غدًا 43 درجة مئوية للعظمى و 31 درجة للصغرى فيما تكون درجة الحرارة في مكة المكرمة 44 درجة.
حالة الطقس المتوقعة – بمشيئة الله – ليوم غد الثلاثاء في #مكة_المكرمة والمشاعر المقدسة و #المدينة_المنورة.#واس pic.twitter.com/Yn5QzmZ4hf
— واس (@spagov) August 6, 2018
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