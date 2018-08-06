بالفيديو.. عرفات ومنى يسجلان أعلى درجة حرارة بين المشاعر غدًا

بالفيديو.. عرفات ومنى يسجلان أعلى درجة حرارة بين المشاعر غدًا

2018/08/06
الساعة 8:00 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
1765
0
طباعة
المواطن - مكة المكرمة

من المتوقع أن يسجل مشعر عرفات ومشعر منى غدًا أعلى درجات الحرارة بين المشاعر المقدسة.
وبحسب مقطع فيديو بثته هيئة الأرصاد ووكالة واس فإن عرفات ومنى سوف يسجلان غدًا 43 درجة مئوية للعظمى و 31 درجة للصغرى فيما تكون درجة الحرارة في مكة المكرمة 44 درجة.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :