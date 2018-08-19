بالفيديو.. غدًا بداية موسم سهيل بالتزامن مع يوم عرفة

المواطن - الرياض

أكد الباحث الفلكي، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن غدًا الاثنين هو بداية موسم سهيل.

وأضاف الزعاق أنه مع دخول موسم سهيل يبرد النصف الأخير من الليل مصداقًا لقول السابقين: “إذا دخل سهيل يبرد آخر الليل”.

والمعروف أن موسم سهيل مدته 53 يومًا وبعد موسم سهيل يأتي موسم الأمطار أو الوسمي ومدته 52 يومًا ثم يحل موسم المربعانية وتكون فيه بداية الشتاء.

يذكر أن موسم سهيل هو امتداد لموسمي مرخيات القلايد ومحننة الجمل والقلايد؛ جمع قلادة وهي الشمالة، فأصحاب الإبل يشدون القلايد (الشمالة التي توضع على أثداء الإبل) على بطون الإبل، في أول النهار ثم ترتخي بعد ذلك، حيث يصغر بطن الناقة من شدة الحر.

وخلال الأيام الأولى من موسم سهيل، تكون الحرارة استنفدت كل ما في وسع أجساد الإبل من الشحوم المعوضة لها عن الماء، فيحن الجمل إلى شرب الماء، ولهذا يطلقون عليها بمحننة الجمل.

ويكون موسم سهيل حارًا ولاهبًا، في البداية ويستمر كذلك لمدة 13 يوماً، فموارد الماء تفقد نصفها عند ظهوره، ويغور ماء الحسيان والعقل بسبب حرارة القيظ، حيث ترتفع درجة حرارة باطن الأرض، وتتجاوز الستين درجة مئوية.

ويعتبر موسم سهيل أول مواسم السنة السهيلية، وهي سنة شمسية، عدد أيامها 365 يوماً موزعة على فصول ومواسم السنة.

وبدخول موسم سهيل ينكمش منخفض الهند الموسمي ويقل تأثيره على بلدان الخليج وخاصة السعودية، وتتكأكأ الرياح الشمالية المثيرة للغبار والأتربة والسموم وتنهض الرياح الجنوبية والتي تمر على مسطحات الخليج المائية وتحمل معها الرطوبة، فتكسر حدة الحر على المناطق الوسطى أما السواحل فتشتد حمأتها خلال الأيام القادمة فترتفع درجات الحرارة المحسوسة جسمياً ونشعر بالسأم والملل وخاصة إذا توقفت حركة الرياح”.

وأول ما يُشاهد موسم سهيل سكان جنوب المملكة أما شمال المملكة فلا يُشاهد إلا في أوائل شهر سبتمبر، أي في أوائل شهر ذي الحجة، قبيل شروق الشمس في الجهة الجنوبية في الليالي التي يخبو فيها ضوء القمر، وتستمر رؤيته حتى أواخر شهر أبريل، حيث يختفي ويعود مرة أخرى في أغسطس.

وظهور موسم سهيل بداية التغير الفصلي وانتهاء ريح السموم ودليل على اعتدال الجو وكسر حدة الحرارة، حيث تتحسن الأجواء ويبرد الماء مساءً، ويطول الليل والظل، ويقصر النهار.