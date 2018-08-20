بالفيديو.. فضل يوم عرفة.. خير يوم طلعت فيه الشمس

المواطن - مكة المكرمة

مع طلوع شمس التاسع من ذي الحجة يتجه الحجاج إلى عرفة لأداء ركن الحج الأعظم، وهو يوم من الأيام العظيمة المشهودة كما قال تعالى {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًاْ}.

والمراد باليوم المشهود هو يوم عرفة كما ثبت ذلك عن النبي، صلى الله عليه وسلم، ومن فضل يوم عرفة أنه اليوم الذي أخذ الله فيه الميثاق على بني آدم، وهو اليوم الذي أكمل فيه الدين وأتم فيه النعمة على النبي وأمته، وهو يوم مغفرة الذنوب والعتق من النيران، وهو يوم عيد لأهل الموقف بعرفة.